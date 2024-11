Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Moderne Technik schlägt Einbrecher in die Flucht

Trulben (Pirmasens) (ots)

Ein aufmerksamer Nachbar, sowie moderne Lichttechnik verscheuchen am Montagabend Einbrecher von einem Grundstück in der Ringstraße. Kurz vor 20 Uhr alarmierte der Zeuge die Polizei und teilte mit, dass im Nachbaranwesen eingebrochen wird. Die betroffenen Hauseigentümer seien im Urlaub, er würde jedoch Licht im Haus erkennen. Noch während die Einsatzkräfte auf der Anfahrt waren, meldete sich der Geschädigte selbstständig bei der Polizei und teilte mit, dass er über seine Überwachungskamera zwei Gestalten im rückwärtigen Bereich seines Anwesens erkennen konnte. Die Täter flüchteten, als er über eine Fernsteuerung das Licht im Haus einschaltete. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des versuchten Wohnungseinbruchs. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per Email kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell