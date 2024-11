Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mehrere Automaten aufgebrochen

Pirmasens / Thaleischweiler (ots)

Ein unbekannter Dieb brach Sonntagnacht mehrere Wasch- und Staubsaugerautomaten in der Turnstraße und im Gewerbegebiet Ost auf. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass sich der Täter zwischen Mitternacht und 1 Uhr, Zugang zu den aufgestellten Geräten verschaffte und Münzgeld entwendete. Der verursachte Sachschaden beziffert die Polizei derzeit in einem unteren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Hat jemand zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges bemerkt? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per Email kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

