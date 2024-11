Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Rodalben (ots)

Am 24.11.2024, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, kam es gegen 02:00 Uhr in der Memelstraße in Rodalben zu einem Verkehrsunfall. Hierbei verlor ein 26-jähriger Mann aus dem Raum Pirmasens beim Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 13.000 Euro. Ein bei dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Daher wurde ihm auf der Polizeidienststelle in Pirmasens eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wird ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

