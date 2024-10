POL-FR: Aufbruch von Kassenautomaten in Parkgarage - Zeugenaufruf

Bad Krozingen (ots) - In der Nacht von Freitag, 11.10.2024, auf Samstag,12.10.2024, wurde in ein Modegeschäft in Bad Krozingen in der Bahnhofsstraße eingebrochen. Die Täterschaft entwendete Bargeld und Männerbekleidung. Zum derzeitigen Zeitpunkt liegen über die Höhe des Diebstahlschadens noch keine Erkenntnisse vor. Gesucht werden Zeugen, welche auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bahnhofsstraße ...

