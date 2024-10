POL-FR: Freiburg: Autofahrer kollidiert mit Straßenbahn

Freiburg (ots) - Lkr. Lörrach - Zell im Wiesental: Am Samstag, 12.10.2024, kam es gegen 12:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 317. Ein 73-jähriger Mercedes-Fahrer wollte aus der Schönauer Straße kommend nach links auf die B317 in Richtung Atzenbach auffahren. Hierbei übersah er einen auf der B317 in Richtung Zell fahrenden Skoda-Fahrer. In der ...

mehr