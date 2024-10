POL-FR: Lkr. Lörrach - Zell im Wiesental: Verletzte nach Vorfahrtsmissachtung auf der B 317

Freiburg (ots) - Unbekannte sind vermutlich zwischen dem 04. und 06. Oktober 2024 in eine Wohnung in der Straße "Im Grünwinkel" in Ebringen eingebrochen. Es wurden diverse Schubladen und Schränke durchwühlt. Wahrscheinlich ereignete sich im selben Zeitraum ein weiterer Einbruchsversuch in ein benachbartes Objekt. In diesem Fall gelangten die Täter jedoch nicht in das Innere der Wohnung. Vermutlich ebenfalls im ...

