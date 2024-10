Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Vauban: Handydieb festgenommen

Freiburg (ots)

Freiburg-Vauban: Eine Zeugin meldete der Polizei am Samstag, 12.10.2024, gegen 17:25 Uhr, dass es in einem Imbiss am Paula-Modersohn-Platz zum Diebstahl eines Handys gekommen sei. Der Geschädigte konnte das Smartphone orten und der eintreffenden Streife somit den aktuellen Standort mitteilen. Unter einer Brücke in der Schneeburgstraße konnte schließlich ein 34-Jähriger angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der Durchsuchung wurde das Handy des Geschädigten aufgefunden und ihm anschließend wieder ausgehändigt.

js

