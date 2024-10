Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen

B3 - Kollision zweier Fahrzeuge im Gegenverkehr - eine Person verstorben - zwei Schwerverletzte - Zeugenaufruf !

Freiburg

Unfallzeit: 12.10.2024 - 16:30 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang kam es zur genannten Zeit auf der Bundesstraße 3 in Bad Krozingen.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen kam es auf der Bundesstraße 3 zwischen Bad Krozingen und Staufen zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer Getöteten sowie zwei Schwerverletzten.

Im einem Pkw saß ein 65-Jähriger mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin. Ihm entgegen kam in diesem Moment eine 40-Jährige. Wie genau der Fahrverlauf der Fahrzeuge war, ist noch Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge im Gegenverkehr.

Der Pkw des 65-jährigen kam im Anschluss an die Kollision von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik verbracht. Dessen Beifahrerin wurde durch den Verkehrsunfall so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb.

Die 40-Jährige im entgegenkommenden Pkw wurde ebenfalls schwer verletzt in eine Klinik verbracht. Es wurde hierzu auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

Über den genauen Zustand der schwer verletzten Personen kann aktuell keine Aussage getroffen werden.

Die Fahrbahn war bis kurz vor 22:30 Uhr zwischen der Abzweigung zur Landesstraße 123 und Oberkrozingen voll gesperrt. Die Sperrung war für Reinigungsarbeiten und für die Spurensicherung erforderlich. Der Verkehr wurde von der Straßenmeisterei abgeleitet.

Die Verkehrspolizei in Freiburg hat die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall übernommen.

Es werden Zeugen gesucht !

Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird dringend gebeten, sich rund um die Uhr unter 0761 882 3100 zu melden.

Weitere Presseauskünfte können telefonisch unter 0761 882 3333 erteilt werden.

PP Freiburg, FLZ / Michael Pannier

