POL-FR: Weil am Rhein: Falschgeld in großer Stückzahl bei Einreise entdeckt

Waldshut-Tiengen (ots) - Am Donnerstag, 10.10.2024, gegen 22:30 Uhr, ist in einem Geschäft in der Waldshuter Kaiserstraße ein Unbekannter vom Ladeninhaber überrascht worden. Nachdem der Einbrecher die Eingangstüre zum Geschäft aufgehebelt hatte und kurz darauf im Verkaufsraum entdeckt worden war, ergriff er die Flucht. Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizei ...

