Heek (ots) - Tatort: Heek, Dinkelweg; Tatzeit: 25.05.24, zwischen 00.30 und 02.00 Uhr; In der Nacht zum Samstag drangen noch unbekannte Einbrecher in ein Wohnhaus am Dinkelweg ein. Entwendet wurden zwei Laptops. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) D. Brüning (mh) M. Hüls (ao) A. Osterholt (to) T. Ohm ...

