Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in Windberg und Schelsen

Mönchengladbach (ots)

An zwei Tatorten in den Mönchengladbacher Stadtteilen Windberg und Schelsen haben Unbekannte am Wochenende Einbrüche verübt.

In der Nacht zu Samstag, 20. April, drangen sie zwischen Mitternacht und 8 Uhr morgens in einen Garten eines Hauses an der Schloss-Dyck-Straße ein. Aus einem Gartenhäuschen, dessen Tür sie gewaltsam öffneten, nahmen sie mehrere hochwertige Werkzeuge mit. Des Weiteren verschafften sie sich auch Zutritt zu Wohnräumen und entwendeten unter anderem ein Portemonnaie mit Bargeld.

An der Viersener Straße in der Nähe der Einmündung zum Hettweg kam es am Sonntag, 21. April, zwischen 10.30 und 11 Uhr zum Einbruch durch ebenfalls unbekannte Täter. Diese hatten es auf Schmuck abgesehen.

In beiden Fällen erbittet die Polizei Hinweise von Zeugen, die sie unter der 02161-290 entgegennimmt. (jn)

