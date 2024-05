POL-BOR: Borken - Pedelecfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Bremer Straße; Tatzeit: 23.05.24, zwischen 10.30 Uhr und 21.30 Uhr; Einen Schaden in einer Höhe von ca. 4.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter am Donnerstag an einem schwarzen BMW. Der Pkw stand auf einem öffentlichen Parkplatz an der Bremer Straße. Zwischen 10.30 Uhr und 21.30 Uhr zerkratzte ein noch unbekannter Täter die Fahrerseite. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr) Kontakt ...

