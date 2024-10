Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ebringen: Polizei sucht nach Wohnungseinbrüchen Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte sind vermutlich zwischen dem 04. und 06. Oktober 2024 in eine Wohnung in der Straße "Im Grünwinkel" in Ebringen eingebrochen. Es wurden diverse Schubladen und Schränke durchwühlt. Wahrscheinlich ereignete sich im selben Zeitraum ein weiterer Einbruchsversuch in ein benachbartes Objekt. In diesem Fall gelangten die Täter jedoch nicht in das Innere der Wohnung.

Vermutlich ebenfalls im genannten Zeitraum brachen Unbekannte in ein nahegelegenes Einfamilienhaus in der Hofgartenstraße ein. Auch hier wurden Schubladen und Schränke durchwühlt. Aufgrund der örtlichen und räumlichen Nähe geht die Polizei davon aus, dass es sich möglicherweise um dieselben Täter handelte.

Zeugen, die in besagtem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell