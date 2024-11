Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand einer abgestellten Sattelzugmaschine

Contwig (ots)

Am 23.11.2024 um ca. 22:30 Uhr wurde eine brennende Sattelzugmaschine gemeldet, die mit angehängtem Container-Auflieger in der Straße "Am Schwimmbad" abgestellt war. Die Zugmaschine brannte vollständig aus, ein davor abgestellten Auflieger wurde durch den Brand ebenfalls beschädigt. Es wird von einem Schaden von mindestens EUR 70.000 ausgegangen. Die Zugmaschine wurde sichergestellt, an den Löschmaßnahmen waren 30 Feuerwehrkräfte umliegender Feuerwehren beteiligt. Die Brandursache steht nach momentanem Ermittlungsstand noch nicht fest, die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch die Kriminalpolizei Pirmasens. |PIZW

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell