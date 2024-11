POL-PDPS: Dieb festgehalten und der Polizei überstellt

Zweibrücken (ots) - Am 22.11.2024 befuhr eine 27-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Renault um 16:50 Uhr die A8 von Zweibrücken kommend in Richtung Pirmasens und verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Zweibrücken - Mitte. In der dortigen Linkskurve verlor sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit der dortigen Brückenwand. Es entstand ein ...

