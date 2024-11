Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall in der Ausfahrt der Autobahn A8

Zweibrücken (ots)

Am 22.11.2024 befuhr eine 27-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Renault um 16:50 Uhr die A8 von Zweibrücken kommend in Richtung Pirmasens und verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Zweibrücken - Mitte. In der dortigen Linkskurve verlor sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit der dortigen Brückenwand. Es entstand ein Sachschaden von ca. EUR 5000. Durch den Zusammenstoß war der Renault nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. |PIZW

Bechhofen / Verkehrsunfall auf der L463

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell