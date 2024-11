POL-NB: Intensivtäter nach Gewaltattacke in U-Haft

Stavenhagen (ots) - Schreck am Mittwochvormittag für eine Familie in Stavenhagen: Das Auto unterm Carport war weg. Die Besitzer haben sofort die Polizei alarmiert. Der schwarze VW Tiguan hat das amtliche Kennzeichen MC-MW52. Der mutmaßliche Tatzeitraum liegt zwischen 17:30 Uhr am Dienstagabend und etwa 10:45 Uhr am Mittwochvormittag. Wer sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Wagens machen kann oder Beobachtungen in der Treptower Straße im Bereich der Hausnummer 85 im ...

mehr