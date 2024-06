Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Firmenfahrzeug aufgebrochen Zeugen gesucht

Emsdetten (ots)

Am Montagmorgen (24.06.) gegen 09.00 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter einer Handwerksfirma an der Wilmerstraße ein aufgebrochenes Firmenfahrzeug. Am Samstag (22.06.) wurde der VW Caddy unbeschädigt auf dem Firmengelände geparkt. Unbekannte haben in der Zwischenzeit die Heckscheibe eingeschlagen und sind so in das Fahrzeug gelangt. Gestohlen wurde ein Akkubohrhammer der Marke Makita im Wert von einem mittlerem dreistelligen Eurobetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben machen kann, wird gebeten die Polizei Emsdetten unter 02572-93064415 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell