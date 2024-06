Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Erneut Bushaltestellen beschädigt Zeugen gesucht

Westerkappeln (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag (22.06.), 17.00 Uhr bis Sonntag (23.06.), 10.00 Uhr erneut Bushaltestellen beschädigt. Betroffen waren die Bushaltestellen in Höhe der Osnabrücker Straße 91, der Alten Poststraße 7 und der Mettinger Straße 50. Dort wurden Glaseinfassungen der Bushaltestellen eingeschlagen. An der Bushaltestelle der Mettinger Straße wurde außerdem ein Schaukasten beschädigt. In Westerkappeln wurden bereits von Donnerstag (20.06.) auf Freitag (21.06.) drei Bushaltestellen beschädigt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/5807998). Die Polizei bitte Zeugen, die Hinweise zu den Beschädigungen geben können, sich auf der Wache in Ibbenbüren zu melden, Telefon 05451/591-4315.

