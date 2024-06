Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Bushaltestellen beschädigt

Westerkappeln (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Donnerstag (20.06.), 18.00 Uhr bis Freitag (21.06.), 06.10 Uhr die Glasscheiben von mehreren Bushaltestellen eingeschlagen.

An der Straße Am Dölhof waren die Scheiben von den Bushaltestellen "Friedhof" an beiden Straßenseiten betroffen.

An der Alten Poststraße wurden an der Halltestelle "Bahnhof" ebenfalls an beiden Straßenseiten die Scheiben der Bushaltestellen eingeschlagen.

Bei der dritten beschädigten Bushaltestelle handelt es sich um die Haltestelle "Am Königsteich" an der Osnabrücker Straße. Auch hier wurden an beiden Straßenseiten die Scheiben total beschädigt.

Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell