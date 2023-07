Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Vandalismus an Zaun; Zeugen gesucht!

Kirn (ots)

In der Nacht von Freitag (30.06.2023) auf Samstag (01.07.2023) kam es in der Straße An der Mühle gegenüber dem dortigen Spielplatz zu einer Sachbeschädigung an einem Jägerzaun. Bislang unbekannte Täter haben ein etwa 2,5 Meter langes Element aus dem besagten Zaun herausgebrochen und einige Meter weiter zurückgelassen. Die Polizei Kirn bittet unter der 06752-1560 um Hinweise aus der Bevölkerung zur Aufklärung des Vorfalls.

