POL-PIKIR: Diebstahl von Kupferkabeln

Bad Sobernheim, Freibad (ots) - Am Mittag des 25.06.2023 kam es im Freibad in Bad Sobernheim zu einem Badeunfall. Nach bisherigen Ermittlungen fiel ein 2-jähriger Junge im Beisein seines Vaters in das Nichtschwimmerbecken und ging unter. Ein aufmerksamer Badegast konnte den kurzzeitig bewusstlosen Jungen aus dem Wasser retten. Der Junge wurde zur weiteren Beobachtung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht, er ist wohlauf. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirn ...

