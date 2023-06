Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Mehrere festgestellte Trunkenheitsfahrten im Verkehr

Bad Sobernheim / Hochstetten-Dhaun (ots)

Durch eingesetzte Kräfte der Polizei Kirn wurden am Abend des 25.06.2023 gleich mehrere Trunkenheitsfahrten in den Ortschaften Hochstetten-Dhaun und Bad Sobernheim festgestellt. In einem Fall konnte gegen 19:00 Uhr in Bad Sobernheim ein 20-jähriger PKW-Fahrer, welcher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, festgestellt werden. Gegen 20:00 Uhr konnte ein 74-jähriger unter Alkoholeinfluss stehender PKW-Fahrer in Hochstetten-Dhaun aus dem Verkehr gezogen werden. Ein durchgeführter Atemalkohohltest ergab einen Wert von 0,71 Promille. In einem anderen Fall wurde ein 40-jähriger Fahrer eines E-Scooters gegen 21:40 Uhr einer Verkehrskontrolle in Bad Sobernheim unterzogen. Auch hierbei wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Allen Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen. Weiter wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen sie eingeleitet.

