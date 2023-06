Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Serie von Diebstählen - Hinweise erbeten

Kirn (ots)

In den letzten Wochen, insbesondere am vergangenen verlängerten Fronleichnamswochenende, kam es vermehrt zu Fahrraddiebstählen und Diebstählen aus unverschlossenen PKW im Bereich Bad Sobernheim und Kirn sowie den umliegenden Ortslagen Hennweiler, Bergen, Oberhausen, Kellenbach und Kirnsulzbach. Aus den Fahrzeugen wurden insbesondere Bargeld, Geldbörsen mit Dokumenten und Kreditkarten entwendet. Die Polizei weist daher darauf hin, keine Wertgegenstände im Auto zu belassen und das Fahrzeug beim Verlassen ordnungsgemäß zu verschließen. Es wird außerdem empfohlen, Fahrräder beim Abstellen mit einem Fahrradschloss zu sichern oder das Fahrrad so abzustellen, dass es nicht unmittelbar von der Straße aus einsehbar ist. Die Polizei bittet Zeugen, welche tatrelevante Beobachtungen gemacht haben oder selbst Opfer eines Diebstahls wurden, sich bei der Polizeiinspektion Kirn zu melden (telefonisch unter 06752/1560 oder per mail unter pikirn@polizei.rlp.de)

