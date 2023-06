Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Alleinunfall: TÜV-Prüfer bei Probefahrt verletzt

Kirn (ots)

Am Donnerstagvormittag des 15.06.2023 kam es gegen 11:30 Uhr in der Obersteiner Str. zu einem Alleinunfall mit einem Dreirad-Motorrad. Ein 39-jähriger TÜV-Prüfer unternahm auf dem Gelände der Prüfstelle im Rahmen der Hauptuntersuchung eine Probefahrt und verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Dadurch kollidierte er mit einem Zaun und beschädigte in Folge dessen zwei geparkte Fahrzeuge. Der Prüfer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Nach bisherigen Schätzungen wird von einem Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich ausgegangen. Die Ermittlungen zu der genauen Unfallursache dauern an.

