Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Polizeieinsatz wegen Leergut

Demmin (ots)

Ein bisschen merkwürdig kam es den Beamten in Demmin gestern schon vor, was sie auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Drönnewitzer Straße sahen: Ein mit Leergut voll bis an die Decke beladener Mercedes Sprinter. Der Fahrer des Wagens mit Leipziger Kennzeichen, ein 24-jähriger Syrer, hatte an verschiedenen Stationen die Kisten voller Glaspfandflaschen abgeben wollen. Das kam dem Personal komisch vor. Sie riefen vorsichtshalber die Polizei.

Die Beamten konnten vor Ort zwar keine Straftat feststellen, waren aber ob der Menge schon etwas überrascht.

Ähnliche Situationen hatten Einkaufsmärkte in anderen Teilen von MV in der vergangenen Wochen auch.

Ob da jemand einfach nur gern und lange sammelt und dann weite Strecken zum Abgeben und Einlösen fahren mag, bleibt derzeit ungeklärt.

Am Ende löste der Mann aus Leipzig seine Pfandbons in Höhe von mehreren hundert Euro ein und konnte wieder fahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell