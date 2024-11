POL-NB: PKW in Stavenhagen weg

Demmin (ots) - Ein bisschen merkwürdig kam es den Beamten in Demmin gestern schon vor, was sie auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Drönnewitzer Straße sahen: Ein mit Leergut voll bis an die Decke beladener Mercedes Sprinter. Der Fahrer des Wagens mit Leipziger Kennzeichen, ein 24-jähriger Syrer, hatte an verschiedenen Stationen die Kisten voller Glaspfandflaschen abgeben wollen. Das kam dem Personal komisch ...

mehr