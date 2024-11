Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstag, 21.11.2024, um 10.40 Uhr parkte der Geschädigte seinen schwarzen PKW VW Touran in einer Parkbox auf dem Edeka-Parkplatz in der Gewerbestraße. Neben ihm parkte ein altes graues Fahrzeug, welches bereits etliche Altschäden aufwies. Als der Geschädigte kurz vor 11.00 Uhr von seinem Einkauf zurückkehrte, befand sich das graue Fahrzeug nicht mehr neben seinem PKW. Dafür wies sein PKW einen Streifschaden auf. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, hatte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernt. Im Zeitraum Mittwoch, 20.11.2024, 02.00 Uhr bis Donnerstag, 21.11.2024, 14.25 Uhr stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug, mit hohem Aufbau gegen die Hausfassade des Anwesens Auf dem Kissel 27 c und beschädigte hierbei das Regenrohr sowie eine Fensterbank. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Wer hat die Unfallhergänge beobachtet und kann Angaben zu den unfallverursachenden Fahrzeugen oder deren Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen. /pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell