Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Hinweise zur Betrugsmasche "Schockanruf"

Südwestpfalz (ots)

Zu mehreren Betrugsversuchen kam es im Laufe des Donnerstags, den 21.11.2024. Es handelte sich in fast allen Fällen um die Betrugsmasche des sogenannten "Schockanrufs". Die Täter rufen ihre Opfer an und geben sich als Amtspersonen, zum Beispiel als Mitarbeiter von Gerichten, Staatsanwaltschaften oder der Polizei aus. Dann erzählen sie, dass sich nahe Angehörige der Angerufenen in einer misslichen Situation befinden und dringend Hilfe benötigen. Diese Hilfe fordern die Verbrecher dann in Form von Geld oder Wertgegenständen. Hierbei handelt es sich um eine Betrugsmasche. Die Polizei warnt eindringlich davor, sich auf solche Geldforderungen am Telefon einzulassen. Die "echte" Polizei oder andere staatliche Institutionen werden niemals am Telefon solche Geldforderungen stellen. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, bleiben Sie ruhig, gehen Sie nicht auf die Forderungen der Täter ein und beenden den Anruf. Im Anschluss melden Sie den Vorfall bei ihrer zuständigen Polizeidienststelle. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell