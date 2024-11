Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht/Zeugen gesucht

Contwig (ots)

Am Mittwoch, 20.11.2024, gegen 07.25 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug -nach ersten Ermittlungen dürfte es sich um einen schwarzen PKW VW Golf handeln- in der Zweibrücker Straße, in Höhe Hausnummer fünf, beim Vorbeifahren die offenstehende hintere Tür der Fahrerseite eines am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen PKW Ford Focus. Die Fahrzeugführerin des Ford war gerade im Begriff ihr Kind von der Rückbank abzuschnallen als das unbekannte Fahrzeug die offenstehende Tür streifte. Hierbei brachen am Verursacherfahrzeug Kunststoffteile des rechten Außenspiegels ab. Am PKW Ford entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500.- Euro. Verletzt wurde niemand. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Wer hat den Unfallhergang beobachtet und kann Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen. /pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell