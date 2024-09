POL-PDTR: Kupferdiebstahl

Morbach (ots) - Am Mittwoch, 11.09.2024, wurde die Polizeiinspektion Morbach über einen verdächtigen Sachverhalt informiert. Demnach sei am Dienstag, 10.09.2024, gegen 13:15 Uhr am Busbahnhof in Morbach ein Mann aus einem schwarzen SUV ausgestiegen und habe den dort wartenden Kindern zugerufen, dass er aufgrund ausgefallener Schulbusse als Rufbus agiere. Keines der Kinder reagierte, weshalb der Mann die Örtlichkeit ...

mehr