POL-PDTR: Verletzter Radfahrer am Pacelliufer in 54290 Trier

Am Dienstag, den 03.09.2024, gegen 08.35 Uhr kam es am Pacelliufer auf Höhe der Kreuzung zur Hohenzollernstraße zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem grauen BMW 1er. Der PKW-Fahrer kam vermutlich trotz roter Lichtzeichenanlage erst hinter der Haltelinie zum Stehen, so dass sich der, die dortige Fußgänger- und Radfahrerampel querende Radfahrer beim Ausweichmanöver überschlug und zu Boden stürzte. Der PKW entfernte sich daraufhin in Richtung Hohenzollernstraße. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 900 EUR.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Innenstadt in Trier, Tel.: 0651-9779-1710 oder pwtrier@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

