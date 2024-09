Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verdächtiger Sachverhalt Busbahnhof Morbach

Morbach (ots)

Am Mittwoch, 11.09.2024, wurde die Polizeiinspektion Morbach über einen verdächtigen Sachverhalt informiert. Demnach sei am Dienstag, 10.09.2024, gegen 13:15 Uhr am Busbahnhof in Morbach ein Mann aus einem schwarzen SUV ausgestiegen und habe den dort wartenden Kindern zugerufen, dass er aufgrund ausgefallener Schulbusse als Rufbus agiere. Keines der Kinder reagierte, weshalb der Mann die Örtlichkeit verließ, ohne dass Personen in sein Fahrzeug einstiegen. Die Polizeiinspektion Morbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei weist die Eltern darauf hin, dass das beschriebene Vorgehen keiner gängigen Praxis von Busunternehmen entspricht und empfiehlt, Kinder dementsprechend zu sensibilisieren. Die Polizeiinspektion Morbach wird an entsprechenden Haltepunkten Präsenz zeigen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei d er Polizeiinspektion Morbach zu melden (Tel. 06533-9374-0).

