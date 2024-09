Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Hakenkreuzschmierereien im Bereich einer Eisenbahnunterführung

Konz (ots)

In der Nacht von Dienstag den 10.09.2024 auf Mittwoch den 11.09.2024 haben unbekannte Täter die Wände der Eisenbahnunterführung in der Konstantinstraße in Konz beschmiert. Es konnten mehrere Hakenkreuze, SS Symbole und NS verherrlichende Parolen festgestellt werden. Personen die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Konz (06501/9268-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell