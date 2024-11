Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines Kennzeichenpaares/Zeugenaufruf

Käshofen (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 19.11.2024, 17.30 Uhr bis Mittwoch, 20.11.2024, 15.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter die beiden amtlichen Kennzeichen PS-VA 58 an einem schwarzen PKW Seat Leon, welcher in der Hauptstraße zum Parken abgestellt war. Wer hat Wahrnehmungen gemacht die mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen. /pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell