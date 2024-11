Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl zweier Pakete

Pirmasens (ots)

Am 22.11.2024 gegen 12:15 Uhr wurden durch einen Zeugen zwei geöffnete Pakete vor der Kaufland-Filiale in der Wiesenstraße in Pirmasens aufgefunden. Der Inhalt wurde teilweise entwendet. Ermittlungen ergaben, dass beide Pakete ca. 2 Stunden zuvor durch den Paketdienstleister DPD in der Adam-Müller-Straße (ca. 300m Entfernung zum Fundort) zugestellt wurden. Ein bisher unbekannter Täter entwendete vermutlich beide Pakete, öffnete diese und entnahm den Inhalt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

