Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Hinweis auf Betrüger endet mit Stellung eines Laptopdiebes

Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 12. April 2024 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg gegen 03:45 Uhr über eine männliche Person in einem Intercityexpress, auf der Strecke von Basel nach Magdeburg, informiert. Der Mann zeigte bei der Fahrscheinkontrolle ein Deutschlandticket vor. Die Nutzung solch eines Tickets ist nur für den Regionalverkehr vorgesehen. Demnach wurde die Bundespolizei kontaktiert und um Unterstützung gebeten. Alarmierte Beamte waren mit Einfahrt des Zuges am Ankunftsgleis 7 am Magdeburger Hauptbahnhof. Unmittelbar nach Halt des Expresses rannte eine dunkel gekleidete Person, samt einer weißen Reisetasche, aus dem Zug in Richtung der Abstellgruppe Süd, überquerte die Bahngleise und versteckte sich unter einem abgestellten Reisezug. Parallel sprach eine Frau eine weitere hinzugezogene Streife der Bundespolizei an und schilderte, dass sie zuvor im Zug vor der flüchtenden Person saß, während der Zugfahrt eingeschlafen sei und nun das Fehlen ihres Laptops feststellen musste. Der Tatverdächtige konnte durch die sofort nacheilenden Bundespolizisten wohlbehalten gestellt werden. Er wurde gefesselt und für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof gebracht. Der vermisste Laptop wurde unter dem Zug aufgefunden, konnte der 51-Jährigen zweifelsfrei zugeordnet und dieser nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wieder ausgehändigt werden. Der aus Marokko stammende Mann erhält Anzeigen wegen Betruges, Diebstahls und des unerlaubten Betretens von Bahnanlagen.

Zudem appelliert die Bundespolizei in diesem Zusammenhang erneut an alle Fahrgäste, das eigene Reisegepäck ständig im Blick zu behalten, bei sich zu führen und ganz besonders darauf zu achten. Sonst kann es, wie im aktuellen Fall beschrieben, zu einem möglichen Gepäckdiebstahl kommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell