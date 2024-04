Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Trio betrügt und klaut gemeinschaftlich Smartphone

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 11. April 2024 erhielt die Bundespolizei gegen 01:30 Uhr fernmündlich die Meldung durch die Leitstelle der Bahn, dass sich in einem Intercityexpress von Berlin nach Magdeburg drei männliche Reisende ohne gültiges Ticket befinden sollen. Eine sofort alarmierte Streife begab sich zum Bahnsteig acht des Hauptbahnhofes Magdeburg, um den Sachverhalt aufzuklären. Kurz vor Ankunft am Hauptbahnhof erhärtete sich zudem der Verdacht, dass jenes Trio gemeinschaftlich den Diebstahl eines Smartphones begangen haben soll. Der Zugbegleiter des Expresses gab den Beamten gegenüber an, dass die 18-, 20- und 25-jährigen Männer bei der Fahrscheinkontrolle lediglich ein Deutschlandticket vorweisen konnten. Nach den Bestimmungen der Deutschen Bahn ist jenes lediglich für den Regionalverkehr zu verwenden. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der Algerier (25) und die zwei Marokkaner (18,20) zur Dienststelle mitgenommen. Bei ihrer anschließenden Durchsuchung wurde tatsächlich das gestohlene Handy eines 19-jährigen Deutschen in der Unterhose des Jüngsten aufgefunden und sichergestellt. Den Männern erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges sowie Bandendiebstahls. Die Bundespolizei appelliert in diesem Zusammenhang erneut an alle Fahrgäste, das eigene Reisegepäck ständig im Blick zu behalten, bei sich zu führen und ganz besonders darauf zu achten. Sonst kann es, wie im aktuellen Fall beschrieben, zu einem möglichen Gepäckdiebstahl kommen.

