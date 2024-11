POL-PDPS: Verkehrsunfall auf der A8

Pirmasens (ots) - Am 22.11.2024 gegen 12:15 Uhr wurden durch einen Zeugen zwei geöffnete Pakete vor der Kaufland-Filiale in der Wiesenstraße in Pirmasens aufgefunden. Der Inhalt wurde teilweise entwendet. Ermittlungen ergaben, dass beide Pakete ca. 2 Stunden zuvor durch den Paketdienstleister DPD in der Adam-Müller-Straße (ca. 300m Entfernung zum Fundort) zugestellt wurden. Ein bisher unbekannter Täter entwendete vermutlich beide Pakete, öffnete diese und entnahm den ...

mehr