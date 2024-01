Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Bensersiel - Einbruch in Strandportal

Im Strandportal in Bensersiel kam es in der Nacht zu Freitag zu einem Einbruch. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich in der Straße Am Strand zwischen Donnerstag, 19.30 Uhr, und Freitag, 6.40 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem touristischen Gebäudekomplex und durchsuchten diverse Räumlichkeiten. Ein Tresor wurde geöffnet und ein Geldautomat angegangen. Der entstandene Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge im vierstelligen Euro-Bereich. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 04971 926500 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Eversmeer - Autofahrer landete im Straßengraben

In Eversmeer ist am Samstag ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Der 19-Jährige fuhr gegen 16.30 Uhr mit einem Hyundai in Richtung Willmsfeld. Er geriet nach rechts auf die Berme und landete in einem Straßengraben. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Es wurden ein Baum und ein Leitpfosten beschädigt. Insgesamt liegt der entstandene Sachschaden bei etwa 1.500 Euro.

Esens - Berme und Verkehrszeichen beschädigt

Eine Unfallflucht hat sich am Montag in Westerholt ereignet. Vermutlich gegen 10 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer auf dem Kummerweg und kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Der Lkw beschädigte die Berme und ein Verkehrszeichen. Der Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne den Schaden zu melden. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei unter 04971 926500 entgegen.

Weiteres Geschehen

Langeoog - Tödlicher Arbeitsunfall

Auf Langeoog kam es am Freitag zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Auf einer Baustelle im Kavalierspad stürzte nach ersten Erkenntnissen ein 42-jähriger Mann gegen 13.20 Uhr von einem Baugerüst. Trotz einer umgehend durchgeführten Reanimation verstarb der Mann aus Aurich noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Das zuständige Gewerbeaufsichtsamt wurde informiert. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell