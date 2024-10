Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher am Werk +++ In Restaurant eingebrochen +++ Fahrzeugteile ausgebaut +++ Roller entwendet

Wiesbaden (ots)

1. Einbrecher am Werk,

Wiesbaden, Humperdinckstraße, Abeggstraße, Comeniusstraße und Königstuhlstraße, Sonntag, 13.10.2024 bis Sonntag, 27.10.2024

(mb)Einbrecher trieben in Wiesbaden an mehreren Tatorten ihr Unwesen.

Zwischen dem 13.10.2024 und dem 27.10.2024 suchten Unbekannte eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Comeniusstraße heim. Hierbei versuchten sie, ein Fenster aufzuhebeln. Nachdem einige Versuche erfolglos geblieben waren, entfernten sich die Täter unverrichteter Dinge. Der hinterlassene Sachschaden liegt bei etwa 600 Euro. In der Abeggstraße vernahm ein Anwohner am Freitagabend gegen 19 Uhr verdächtige Geräusche. Als er zu der Terrassentür seiner Erdgeschosswohnung blickte, erkannte er einen Einbrecher, der im Begriff war, die Tür aufzuhebeln. Nachdem der Täter den Anwohner erblickt hatte, trat er die Flucht an. Der Unbekannte war circa 20 Jahre alt und hatte helle Haare. Der Sachschaden wird auf ungefähr 1.000 Euro geschätzt. Ebenfalls am Freitagabend gegen 19.15 Uhr trat ein Einbrecher an eine Wohnung in der Humperdinckstraße heran. Mit einem Stein warf er eine Glastür ein und betrat anschließend die Wohnung. Ob etwas entwendet wurde, bedarf noch der Klärung. Der Schaden wird mit circa 200 Euro beziffert. Zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr nutzten unbekannte Täter am Samstag in der Königstuhlstraße die Abwesenheit der Bewohner aus. Die Einbrecher hebelten erst an der Terrassentür und versuchten anschließend die Tür einzuschlagen. Da die Tür jedoch Stand hielt, ließen die Einbrecher von dem Objekt ab. Der entstandene Schaden wird mit ungefähr 800 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt in allen Fällen und bittet unter der Telefonnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

2. In Restaurant eingebrochen,

Wiesbaden, Moritzstraße, Samstag, 26.10.2024, 2 Uhr bis 8 Uhr

(mb)In der Nacht zum Samstag drangen Einbrecher in ein Restaurant in Wiesbaden ein.

Zwischen 2 Uhr und 8 Uhr hebelten die Täter ein Oberlicht eines in der Moritzstraße ansässigen Restaurant auf. Durch die Öffnung verschafften sich die Täter Zugang ins Innere und entwendeten Bargeld im dreistelligen Bereich. Letztlich entkamen die Langfinger unerkannt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 700 Euro. Im vorgenannten Fall ermittelt die Kriminalpolizei in Wiesbaden. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

3. Fahrzeugteile ausgebaut,

Wiesbaden, Albrecht-Dürer-Straße und Nerotal, Donnerstag, 17.10.2024, 8 Uhr bis Samstag, 26.10.2024, 18.40 Uhr

(mb)Zwischen dem 17.10.2024 und dem 26.10.2024 brachen Diebe in Wiesbaden zwei Fahrzeuge auf und entwendeten Fahrzeugteile.

Am Abend des 26.10.2024 bemerkte eine Wiesbadenerin, dass der seit dem 17.10.2024 gegen 8 Uhr am Straßenrand der Albrecht-Dürer-Straße ordnungsgemäß abgestellte graue BMW Mini Cooper von Unbekannten aufgebrochen worden war. Aus dem Fahrzeug wurden Airbag und Bordelektronik im Gesamtwert von ungefähr 3.000 Euro entwendet. Ein blaues Mini Cooper Cabrio wurde in der Nacht zum Freitag im Nerotal angegangen. Auf unbekannte Art und Weise öffneten die Täter das Fahrzeug und bauten den Airbag, den Bordcomputer und das werkseitig eingebaute Navigationssystem aus. Das Diebesgut hat einen geschätzten Wert von circa 4.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise auf die Täter unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Roller gestohlen,

Wiesbaden, Johannisberger Straße, Freitag, 25.10.2024, 21 Uhr

(mb)Drei Unbekannte entwendeten am Freitagabend in Wiesbaden einen Motorroller.

Das Zweirad war am Freitagabend um 21 Uhr in der Johannisberger Straße in Höhe der Hausnummer 8 ordnungsgemäß abgestellt, als drei Täter an das Fahrzeug herantraten, die Sicherung auf unbekannte Art und Weise beschädigten und den Roller in die Hallgarter Straße schoben. Das schwarze Kleinkraftrad der Marke Alpha Motors hat einen ungefähren Wert von 800 Euro. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war das Versicherungskennzeichen "388-CEU" angebracht. Alle Täter waren in einem Alter von 16 bis 18 Jahren und trugen Kappen. Während einer einen roten Jogginganzug trug, waren die anderen mit einem dunklen Jogginganzug bekleidet.

Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit dem Haus des Jugendrechtes in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

