Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Hattstedt: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen durch Graffiti

Hattstedt (ots)

Seit dem 22.09.2024 kam es in der Gemeinde Hattstedt zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. Die Polizeistation Hattstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Am Sonntag (22.09.24) besprühten in der Zeit von 01.00 bis 10.30 Uhr unbekannte Täter die Hauswand eines Einfamilienhauses in der Bundesstraße in schwarzer Sprühfarbe mit dem Schriftzug "GHOST" und "FCK CRUNZ" auf einer Fläche von 160 mal 100 cm.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (24./25.09.2024) wurde im Quanteweg ein Lamellenzaunelement eines Gartens über nahezu die gesamte Fläche ebenfalls mit "GHOST" in gelber Sprühfarbe besprüht.

Wer während des Zeitraums verdächtige Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen gesehen hat bzw. Hinweise auf die Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Hattstedt unter der Telefonnummer 04846 207 99 50 oder per Email an Hattstedt.PST@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell