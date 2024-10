Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld und Schmuck +++ Einbrecher machen Beute +++ Schwangere attackiert +++ Fahrrad gestohlen +++ Diebe stehlen Baggerschaufel +++ Unfall mit zwei Verletzten

1. Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld und Schmuck, Hochheim und Wiesbaden, Coulinstraße, Mittwoch, 23.10.2024, 16 Uhr

(ro)Falsche Polizeibeamte haben am Mittwoch einen Mann aus Hochheim um seine Ersparnisse und Schmuck gebracht. Die Betrüger hatten sich telefonisch bei dem Hochheimer gemeldet. Seine Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und sitze nun im Gefängnis. Um sie freizubekommen, müsse der Angerufene einen hohen Geldbetrag zahlen. Im vorliegenden Fall suchte der Mann Bargeld und Schmuck im Wert von 25.000 Euro zusammen, setzte sich in ein Taxi und übergab das Geld gegen 16 Uhr in der Coulinstraße in Wiesbaden an eine unbekannte Frau im Alter von 40 bis 50 Jahren. Nach der Übergabe bestellte die Unbekannte dem Mann noch ein Taxi, welches ihn wieder nach Hause zurückbrachte. Als die Polizei verständigt wurde, waren die Betrüger bereits über alle Berge.

Sollten Sie am Mittwochnachmittag verdächtige Beobachtungen in der Coulinstraße gemacht haben, setzen Sie sich bitte mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung.

Bei der beschriebenen Betrugsmasche handelt es sich um den sogenannten "Schockanruf". Der Schockanruf ist eine Masche, die sich gezielt an ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger richtet. Diese sind dann im schlimmsten Fall überfordert, wenn sich die Betrüger als vermeintliche Polizei am Telefon melden und durch ihr geschultes und hochprofessionelles Auftreten gezielt die Ängste und Sorgen ihrer Opfer ausnutzen. Oft ist gerade bei dieser Bevölkerungsgruppe auch der Wunsch besonders groß, ihren Kindern oder Enkelkindern zu helfen. Deshalb bittet die Polizei: Überlegen Sie, wer in Ihrem Bekanntenkreis noch nicht von dieser Betrugsmasche gehört haben könnte und sprechen Sie diejenigen gezielt darauf an. Nur so kann dem Treiben ein Riegel vorgeschoben werden.

2. Einbrecher machen Beute,

Wiesbaden, Nicolaistraße, Donnerstag, 24.10.2024, 12.40 Uhr bis 22.55 Uhr

(jh)Einbrecher machten am Donnerstag in Wiesbaden Beute. Zwischen 12.40 Uhr und 22.55 Uhr nutzten die Täter einen Grill, um auf den Balkon einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Nicolaistraße zu klettern. Mit einem unbekannten Gegenstand beschädigten sie ein Fenster und gelangten so ins Innere. Die Unbekannten durchsuchten die Wohnräume und flüchteten anschließend mit Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. An dem Fenster entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Schwangere angegriffen,

Wiesbaden, Daimlerstraße, Donnerstag, 24.10.2024, 9.05 Uhr

(jh)In Wiesbaden wurde am Donnerstag eine schwangere Frau von einem Unbekannten attackiert. Die 38-jährige Wiesbadenerin war mit ihrer Tochter fußläufig in der Daimlerstraße unterwegs, als ihr ein mutmaßlich alkoholisierter Mann entgegenkam. Der Unbekannte trat der Wiesbadenerin unvermittelt in den Bereich der Hüfte. Die Ankündigung der 38-Jährigen, nun die Polizei zu verständen, nahm der aggressive Fußgänger zum Anlass zu flüchten. Er soll circa 50 bis 60 Jahre alt sein und zur Tatzeit dunkle Kleidung getragen haben.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden in Verbindung zu setzen.

4. Fahrrad gestohlen,

Wiesbaden, Obere Webergasse, Donnerstag, 19 Uhr bis 21 Uhr

(jh)Diebe entwendeten am Donnerstag in Wiesbaden ein E-Bike. Die Besitzerin hatte ihr schwarzes Pedelec der Marke "Cube" gegen 19 Uhr im Bereich der Oberen Webergasse mit einem Schloss gesichert. Als sie gegen 21 Uhr zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte das Zweirad entwendet hatten. Das Fahrrad hat einen Wert von knapp 4.000 Euro.

Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

5. Diebe stehlen Baggerschaufel,

Wiesbaden, Lessingstraße, Donnerstag, 17.10.2024, 17.30 Uhr bis Montag, 21.10.204, 8.30 Uhr

(jh)In der letzten Woche entwendeten Unbekannte eine Baggerschaufel von einer Baustelle in Wiesbaden. Das Anbaugerät des Baggers lagerte seit Donnerstag, dem 17.10.2024, ab 17.30 Uhr auf einer Baustelle in der Lessingstraße. Bei Rückkehr der Arbeitenden zur Baustelle am Montag wurde das Fehlen des Hilfsmittels zum Erdaushub festgestellt. Es hat einen Wert von circa 250 Euro.

Das 3. Polizeirevier in Wiesbaden bittet unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 um Hinweise.

6. Unfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden, Wiesbaden, Klarenthaler Straße/Kurt-Schumacher-Ring, Donnerstag, 24.10.2024, 18 Uhr

(jh)Am Donnerstagabend kam es in Wiesbaden zu einem Unfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 18 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit seinem BMW den Kurt-Schumacher-Ring von der Dotzheimer Straße in Richtung Elsässer Platz. An der Kreuzung zur Klarenthaler Straße beabsichtigte der BMW-Fahrer geradeaus zu fahren. Von links näherte sich aus der Klarenthaler Straße eine 49-jährige Wiesbadenerin mit ihrem Renault. Die 49-Jährige missachtete nach derzeitigem Ermittlungsstand die für sie rot anzeigende Ampel. Durch den Zusammenstoß wurde die Wiesbadenerin schwer, der Fahrer des BMW leicht verletzt. Beide Personen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden PKW waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf circa 70.000 Euro geschätzt.

Das 3. Polizeirevier in Wiesbaden bittet Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 zu melden.

