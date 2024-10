POL-WI: Nach Online-Verabredung ausgeraubt +++ Bestohlen und bedroht +++ Wohnungseinbrüche +++ Cabriodach aufgeschlitzt +++ Diebstahl von Stromkabeln +++ Sperrmüll brennt

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden (ots)

1. Nach Online-Verabredung ausgeraubt,

Wiesbaden-Klarenthal, Geschwister-Scholl-Straße, Montag, 21.10.2024, 18.30 Uhr

(jh)Anstatt zu einem Date kam es am Montag in Wiesbaden zu einer räuberischen Erpressung. Ein 39-Jähriger hatte sich online mit einer bislang unbekannten Person verabredet. Am Treffpunkt auf einem Fußweg unterhalb eines Sportplatzes in der Geschwister-Scholl-Straße wartete jedoch nicht die Online-Bekanntschaft. Stattdessen befanden sich dort fünf bis sechs unbekannte Täter, welche den 39-Jährigen schlugen, traten und ihn mit Pfefferspray attackierten. Während des Angriffs forderten die Unbekannten Geld und erpressten so schließlich einen 50-Euro-Schein. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Bei den Angreifern soll es sich um fünf bis sechs Personen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren gehandelt haben. Alle seien sportlich gekleidet gewesen.

Das Haus des Jugendrechts in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Bestohlen und bedroht,

Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring, Samstag, 19.10.2024, 10.55 Uhr

(jh)Am vergangenen Samstag bedrohte ein Dieb in Wiesbaden einen Geschäftsinhaber, nachdem dieser ihn auf zuvor entwendete Gegenstände angesprochen hatte. Gegen 10.55 Uhr betrat der unbekannte Täter eine Änderungsschneiderei im Kurt-Schumacher-Ring, um ein in Auftrag gegebenes Kleidungsstück abzuholen. Aus einem Geldbeutel entnahm der Dieb einen kleinen Betrag Münzgeld und legte das Portemonnaie anschließend zurück, bevor er sich einer Papiertüte mit Geldscheinen zuwandte. Aus diesem entnahm der Unbekannte mehrere Geldscheine. Der Inhaber der Schneiderei versuchte, dem Dieb das Geld abzunehmen, wodurch es zu einer Auseinandersetzung kam. Im Verlauf der Rangelei bedrohte der Täter den Geschäftsinhaber, weshalb dieser von ihm abließ. Der Dieb flüchtete daraufhin. Er wird beschrieben als männlich, circa 35 Jahre alt, mit südländischem Phänotyp, schmaler Statur und schmalem Gesicht sowie einem schwarzen Bart. Bekleidet war der Täter mit einer schwarzen Wollmütze, einer schwarzen Weste der Marke "Hoodrich", einem blauen Pullover und schwarzen Jeans.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

3. Wohnungseinbrüche,

Wiesbaden, Nerotal, Friedrich-Lang-Straße, Samstag, 19.10.2024 bis Montag, 21.10.2024

(jh)Zwischen vergangenem Samstag und Montag waren Einbrecher in Wiesbaden unterwegs.

In der Zeit zwischen Samstag, gegen 10 Uhr und Montag, gegen 15 Uhr nutzten Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner einer Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Nerotal" aus. Die Täter verwendeten einen Stuhl, um an ein Fenster zu gelangen und brachen dieses auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung und flüchteten unter anderem mit Schmuck im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Am Fenster entstanden ein geschätzter Schaden von rund 400 Euro.

In der Friedrich-Lang-Straße brachen unbekannte Täter zwischen Samstag, gegen 19 Uhr und Montag, gegen 8 Uhr zunächst eine Holztür in der Ummauerung eines Grundstücks eines Mehrparteienhauses auf und gelangten so auf dieses. Am Haus angekommen verschafften sich die Unbekannten zunächst Zugang zu einer Garage. Darüber hinaus hebelten sie ein Fenster auf und durchsuchten anschließend die Wohnräume. Ob die Täter Beute machen konnten, ist bislang nicht abschließend geklärt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt in beiden Fällen und bittet unter der Telefonnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

4. Cabriodach aufgeschlitzt,

Wiesbaden-Biebrich, Gotenweg, Mittwoch, 16.10.2024, 13.30 Uhr bis Donnerstag, 17.10.2024, 11.30 Uhr

(jh)Unbekannte haben in der letzten Woche in Wiesbaden das Dach eines Cabrios aufgeschlitzt.

Die Täter nutzten die Zeit zwischen Mittwoch, gegen 13.30 Uhr und Donnerstag, gegen 11.30 Uhr und zerschnitten das Dach eines braunen Fiat Cabrios. Aus dem Innenraum des Fahrzeugs, welches im Gotenweg parkte, entwendeten sie Bargeld in mittlerer zweistelliger Höhe und flüchteten. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Diebstahl von Stromkabeln,

Wiesbaden-Biebrich, Äppelallee, Samstag, 19.10.2024, 13 Uhr bis Montag, 21.10.2024, 6.45 Uhr

(jh)Unbekannte entwendeten in den letzten Tagen in Wiesbaden Stromkabel von einer Baustelle. Mehrere Hundert Meter Starkstromkabel sowie ein Steuergerät stahlen die Täter von der Baustelle in der Äppelallee nachdem sie die Kabel zuvor durchtrennt hatten. Dazu nutzten sie die Zeit zwischen Samstag, gegen 13 Uhr und Montag, gegen 6.45 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Das 3. Polizeirevier in Wiesbaden bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 zu melden.

6. Sperrmüll brennt,

Wiesbaden-Bierstadt, Dresdner Ring, Dienstag, 22.10.2024, 02.35 Uhr

(jh)Am frühen Dienstagmorgen brannte im Wiesbadener Stadtteil Bierstadt Sperrmüll. Unbekannte hatten den Müll im Dresdner Ring auf unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt. Durch die Hitze entzündete sich ebenfalls die Kleidung in einem angrenzenden Altkleidercontainer, sodass der Container zerstört wurde. Eine Gefahr für Gebäude bestand nicht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 750 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

