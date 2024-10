Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher scheitern +++ Cabriodächer aufgeschlitzt +++ Mercedes geöffnet und Gegenstände entwendet +++ Fahrrad aus Keller gestohlen +++ Fahrzeug in Kastel zerkratzt +++ Unfall mit fünf Verletzten

Wiesbaden (ots)

1. Einbrecher scheitern,

Wiesbaden, Augsburger Straße, Nerotal, Dienstag, 15.10.2024 und Dienstag, 08.10.2024 bis Donnerstag, 17.10.2024

(jh)In den letzten Wochen versuchten Einbrecher in Wiesbaden in zwei Wohnungen Beute zu machen.

Am Dienstag hebelten Unbekannte zwischen 17.30 Uhr und 22.30 Uhr in der Augsburger Straße an einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus. Die Täter scheiterten jedoch und flüchteten anschließend. Bei ihrem Einbruchsversuch verursachten sie einen geschätzten Schaden von 300 Euro.

Zwischen dem 08.10.2024 und diesem Donnerstag, gegen 07.50 Uhr gelang es unbekannten Tätern, eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Nerotal" aufzuhebeln und so in die Wohnräume zu gelangen. Sie durchsuchten die Wohnung und flüchteten anschließend. Beute konnten die Täter nicht machen. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

2. Cabriodächer aufgeschlitzt,

Wiesbaden, Normannenweg, Josef-Brix-Straße, Mittwoch, 16.10.2024 bis Donnerstag, 17.10.2024

(jh)Unbekannte schlitzten in den letzten Tagen die Dächer von zwei Cabrios auf.

In der Zeit zwischen Mittwoch, gegen 17.30 Uhr und Donnerstag, gegen 8.30 Uhr schnitten die Täter in der Josef-Brix-Straße das Dach eines schwarzen Fiat Cabrios auf. Sie durchsuchten das Fahrzeug, flüchteten jedoch ohne Beute. Der am Fahrzeug entstandene Schaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

In der Nähe des ersten Tatorts, im Normannenweg, schnitten Unbekannte zwischen Mittwoch, gegen 17.30 Uhr und Donnerstag, gegen 8.30 Uhr ebenfalls das Dach eines weiteren schwarzen Fiat Cabrio auf. Auch hier machten die Täter die Täter keine Beute und flüchteten anschließend. Der hier entstandene Schaden liegt bei schätzungsweise 2.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden in beiden Fällen gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Mercedes geöffnet und Gegenstände entwendet, Wiesbaden, Fritz-Kalle-Straße, Mittwoch, 16.10.2024, 23:00 Uhr bis Donnerstag, 17.10.2024, 08:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag kam es in Wiesbaden zu einem Diebstahl aus einem geparkten Fahrzeug. Der Mercedes AMG GLC parkte zum Tatzeitpunkt am Fahrbahnrand der Fritz-Kalle-Straße, als ihn die Diebe unbemerkt und auf bislang unbekannte Art und Weise öffneten und aus dem Innenraum mehrere Gegenstände, darunter Bekleidung, eine Sonnenbrille und einen MP3-Player, entwendeten. Mit ihrer Beute im Gesamtwert von knapp 1.000 Euro machten sich die Täter aus dem Staub.

Die Beamtinnen und Beamten des 5. Polizeirevier in Wiesbaden nehmen unter der Rufnummer (0611) 345-2520 Hinweise entgegen.

4. Fahrrad aus Keller gestohlen,

Wiesbaden, Hasengartenstraße, Donnerstag, 10.10.2024, 16:30 Uhr bis Donnerstag, 17.10.24, 18:00 Uhr

(fh)In der vergangenen Woche hatten es Diebe in Wiesbaden auf ein hochwertiges Fahrrad abgesehen. Die Langfinger begaben sich auf unbekannte Art und Weise zwischen Donnerstag, dem 10.10.2024 und dem vergangenen Donnerstag in den Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Hasengartenstraße und knackten dort das Schloss eines Pedelecs der Marke Cannondale. Anschließend nahmen sie das rund 5.000 Euro teure Elektrofahrrad an sich und suchten das Weite.

Das 4. Polizeirevier in Wiesbaden ermittelt in der Sache und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

5. Fahrzeug in Kastel zerkratzt,

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Paulusplatz, Mittwoch, 16.10.2024, 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag zerkratzte eine unbekannte Person ein in Main-Kastel geparktes Fahrzeug. Im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr lief der Täter oder die Täterin den Paulusplatz entlang und hinterließ an einem weißen Mazda CX-3 einen länglichen Kratzer dessen Schaden auf rund 500 Euro geschätzt wird.

Wem am Mittwochnachmittag eine verdächtige Person rund um den Paulusplatz aufgefallen ist, meldet sich bitte unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 bei dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden.

Bereits am Mittwoch waren im Bereich der Steinern Straße erneut mehrere PKW zerkratzt worden. Durch einen namentlich nicht bekannten Zeugen sind Jugendliche beobachtet worden, welche mit den Sachbeschädigungen in Verbindung stehen könnten. Die Polizei bittet sämtliche Zeuginnen und Zeugen, insbesondere den Zeugen vom 16.10.2024, sich mit dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden in Verbindung zu setzen.

6. Unfall mit fünf Verletzten,

Wiesbaden, Bundesstraße 54, Donnerstag, 17.10.2024, 23 Uhr

(jh)Am späten Donnerstagabend kam es in Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall, bei welchem fünf Personen verletzt wurden. Ein 54-Jähriger aus Taunusstein befuhr gegen 23 Uhr mit seinem Ford die Bundesstraße 54 aus Wiesbaden in Richtung Taunusstein. Ihm entgegen kam ein 39-jähriger Wiesbadener mit seinem Mercedes. In dem Mercedes saßen zudem drei weitere Personen. Der 54-Jährige geriet aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen in den Gegenverkehr. Trotz des Versuchs des Wiesbadeners, mit seinem Mercedes noch auszuweichen, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Frontbereich. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der Fahrer des Ford, als auch alle in dem Mercedes befindlichen Personen leicht verletzt. Sie musste mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 55.000 Euro. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer des Ford alkoholisiert war. Eine Blutentnahme wurde bei ihm durchgeführt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

7. Dutzende Verstöße Geschwindigkeitsmessungen, Wiesbaden, Ludwig-Erhard-Straße, Donnerstag, 17.10.2024, 9 Uhr bis 12 Uhr

(jh)Durch den Regionalen Verkehrsdienst der Polizei in Wiesbaden wurden am Donnerstag Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Beamtinnen und Beamten führten die Messungen zwischen 9 Uhr und 12 Uhr im Bereich der Ludwig-Erhard-Straße durch. Hier wurden insgesamt 136 Verstöße festgestellt. 52 Fahrzeuge konnten unmittelbar einer Kontrolle unterzogen werden. Bei zwei Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen. 99 Fahrzeugführer bewegten sich im Verwarngeldbereich, auf 37 Fahrer kommt ein Bußgeld zu. Drei von ihnen müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Trauriger Spitzenreiter des Tages war der Fahrer eines Opel Mocca, der die Kontrollstelle mit 86 km/h passierte. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 260 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot.

Auch zukünftig wird die Polizei Geschwindigkeitsmessungen durchführen und so einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten.

