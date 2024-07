Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Mehrere Autos sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Südweststadt durch Unbekannte beschädigt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zerkratzen die Täter in der Zeit zwischen Samstag, 22:00 Uhr und Sonntag 13:30 Uhr, in der Steubenstraße mindestens sechs ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. An allen Pkw unterschiedlichster Automarken wurden durch einen spitzen Gegenstand verursachte Schäden hinterlassen. Die Höhe des Gesamtsachschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, wobei sich dieser auf einen vierstelligen Betrag belaufen dürften.

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

