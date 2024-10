Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mit Pfefferspray attackiert +++ Einbrecher am Werk +++ Einbruch in Apotheke +++ Kellereinbruch +++ Sachbeschädigung an PKW

Wiesbaden (ots)

1. Mit Pfefferspray attackiert,

Wiesbaden-Frauenstein, Waldweg in Verlängerung der Straße "Weißer Weg", Mittwoch, 16.10.2024, 9.30 Uhr

(jh)Am Mittwoch sind zwei Frauen auf einem Waldweg in Wiesbaden durch Pfefferspray verletzt worden. Zwei Frauen im Alter von 78 Jahren und 58 Jahren waren gegen 9.30 Uhr mit ihren Hunden auf dem Weg in der Nähe der Tontaubenschießanlage an der Straße "Weißer Weg" unterwegs. Den beiden Frauen kam ein Jogger entgegen. Einer der Hunde lief ein Stück auf den Sportler zu und begann zu bellen. Als Reaktion sprühte dieser der 78-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht und verletzte sie dadurch. Zudem beleidigte er sie. Durch die Wolke des Pfeffersprays wurde auch die 58-Jährige leicht verletzt. Der aggressive Jogger wird beschrieben als 1,80 Meter groß, sehr schlank und mit dunkelblondem, lockigem Haar. Er war bekleidet mit einem blauen Langarmshirt und blauen Sportshorts.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

2. Einbrecher am Werk,

Wiesbaden, Holzstraße, Dienstag, 15.10.2024, 12 Uhr bis Mittwoch, 16.10.2024, 15 Uhr

(jh)Zwischen Dienstag und Mittwoch waren Einbrecher in Wiesbaden unterwegs. In der Zeit zwischen Dienstag, gegen 12 Uhr und Mittwoch, gegen 15 Uhr drangen die Täter auf unbekannte Art und Wiese in eine Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses ein. Dort durchsuchten die Täter die Wohnräume und entwendeten unter anderem Kleidung und Kosmetikartikel im Wert von mehreren Hundert Euro.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

3. Einbruch in Apotheke,

Wiesbaden, Aukammallee, Mittwoch, 16.10.2024, 19.50 Uhr bis 20.50 Uhr

(jh)Ein Unbekannter beging am Mittwoch einen Einbruch der ungewöhnlichen Art. Der Täter hatte sich während der Öffnungszeiten einer Apotheke in der Aukammallee im Verkaufsraum versteckt. Nach Schließung der Apotheke um 19.50 Uhr drang der Unbekannte in den Büro- und Lagerbereich des Arzneigeschäfts ein. Von dort flüchtete er in unbekannte Richtung. Ob der Einbrecher Beute machen konnte ist bislang nicht bekannt. Der männliche Täter soll zur Tatzeit mit einer langen Daunenjacke, einer Mütze und einer lockeren Jeans oder Chino-Hose bekleidet gewesen sein.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Kellereinbruch,

Wiesbaden, Parkstraße, Mittwoch, 16.10.2024, 9.45 Uhr bis 17.30 Uhr

(jh)Am Mittwoch sind Unbekannte in Wiesbaden in Kellerräume eingebrochen. In der Parkstraße nutzten die Täter die Zeit zwischen 9.45 Uhr und 17.30 Uhr und verschafften sich über eine Garagentor Zutritt zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses. Dort überwanden die Einbrecher auf unbekannte Art und Wiese die Schlösser von zwei Kellerabteilen und drangen in diese ein. Anschließend flüchteten die Täter. Ob sie Beute machen konnten bedarf weiterer Ermittlungen.

Etwaige Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

5. Sachbeschädigung an PKW,

Wiesbaden, Steinern Straße, Am Königsfloß, Untere Matthias-Claudius-Straße, Dienstag, 15.10.2024 bis Mittwoch, 16.10.2024

(jh)Vandalen zerkratzten am Dienstag und Mittwoch mehrere Fahrzeuge in Wiesbaden.

Zwischen Dienstag, gegen 15 Uhr und Mittwoch, gegen 17.40 Uhr zerkratzten Unbekannte in der Straße "Am Königsfloß" in Mainz-Kastel einen blauen VW. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Am Mittwoch nutzten unbekannte Täter die kurze Zeitspanne zwischen 17.30 Uhr und 17.45 Uhr und beschädigten durch Kratzer einen schwarzen Citroen in der Steinern Straße in Mainz-Kastel. Der hier entstandene Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

In den beiden vorstehenden Fällen nimmt das 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 Hinweise entgegen.

Gleich vier PKW wurden in der "Unteren Matthias-Claudius-Straße" am Mittwoch zwischen 13 Uhr und 15 Uhr beschädigt. Mit einem nicht bekannten Gegenstand zerkratzten Unbekannte einen Toyota, einen Daimler, einen Audi und einen Skoda. Der dadurch entstandene Schaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt.

Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (611) 345-2140 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell