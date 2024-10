Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Widerstand gegen Polizeibeamte nach Körperverletzung +++ Mehrere Wohnungseinbrüche +++ Brandstiftung an PKW +++ Handtasche aus Auto gestohlen +++ Fahrraddiebstahl +++ Sachbeschädigung an mehreren PKW

Wiesbaden (ots)

1. Widerstand gegen Polizei nach Körperverletzung, Wiesbaden-Erbenheim, Zur Schleifmühle, Freitag, 11.10.2024, 22.30 Uhr

(jh)Nach einer Körperverletzung leistete ein Rüsselsheimer am Freitag in Wiesbaden Widerstand gegen Polizeibeamte. Gegen 22.20 Uhr beobachtete eine Streifenbesatzung der Polizei in der Straße "Zur Schleifmühle" eine andauernde körperliche Auseinandersetzung. Ein 32-Jähriger, welcher an der Auseinandersetzung beteiligt war und zuvor seine Freundin bedroht hatte, wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten festgenommen. Als der Rüsselsheimer zur Dienststelle transportiert werden sollte, trat dieser nach den Beamten. Auf der Dienststelle angekommen trat er nach einem weiteren Beamten. Er muss sich nun in Strafverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

2. Mehrere Wohnungseinbrüche,

Wiesbaden, Nerotal, Freseniusstraße, Freitag, 11.10.2024 bis Sonntag, 13.10.2024

(jh)Über das Wochenende kam es in Wiesbaden zu mehreren Wohnungseinbrüchen. Zwischen Dienstag, dem 01.10.2024 und vergangenen Freitag gegen 13.30 Uhr hebelten Unbekannte das Fenster einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Freseniusstraße auf. Die Täter durchsuchten die Wohnung und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob sie Beute machen konnten, ist bislang nicht abschließend geklärt.

Auf bislang unbekannte Art und Weise gelangten Einbrecher zwischen Freitag gegen 7 Uhr und Samstag gegen 8.20 Uhr auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Nerotal". Die Unbekannten scheiterten jedoch an der Terrassentür und flüchteten anschließend. An der Tür entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 400 Euro.

Am Sonntag nutzten unbekannte Täter die Zeit zwischen 13 Uhr und 21 Uhr und drangen in der Straße "Nerotal" über ein Fenster in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung und traten in der Folge die Flucht an. Die Täter erbeuteten unter anderem Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Am Fenster entstand ein Schaden von circa 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen unter der Telefonnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

3. Brandstiftung an PKW,

Wiesbaden-Dotzheim, Erich-Ollenhauer-Straße, Samstag, 12.10.20224, 17.40 Uhr

(jh)Am Samstag brannte in Wiesbaden ein PKW. Der besagte VW stand bereits seit Mai vor einem Schrebergarten in der Erich-Ollenhauer-Straße im Stadtteil Dotzheim. Unbekannte setzten den schwarzen Golf auf unbekannte Art und Weise in Brand. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Handtasche aus Auto gestohlen,

Wiesbaden, Platter Straße, Samstag, 12.10.2024, 09.45 Uhr bis 11.20 Uhr

(jh)Unbekannte entwendeten am Samstag eine Handtasche aus einem PKW. Die Besitzerin hatte ihren roten Renault Clio gegen 9.45 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich der Platter Straße abgestellt. Diebe nutzten die Abwesenheit der Fahrzeugbesitzerin bis 11.20 Uhr aus und beschädigten eine Scheibe des Autos. Anschließend entnahmen sie eine Handtasche samt Inhalt vom Rücksitz und flüchteten mit dieser. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Am PKW entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Fahrraddiebstahl,

Wiesbaden, Eisenmännchenstraße, Greifstraße, Weher Köppel, Reiherstraße, Bis Samstag, 12.10.2024

(jh)Im Verlauf des Wochenendes hatten es Diebe in Wiesbaden auf Fahrräder abgesehen.

In der Eisenmännchenstraße im Wiesbadener Stadtteil-Schierstein durchtrennten Unbekannte zwischen Donnerstag gegen 17 Uhr und Freitag um 17 Uhr einen Rohrpfosten, um ein dort angeschlossenes E-Bike der Marke "Winora" zu entwenden. Das Zweirad hatte einen Wert von etwa 2.000 Euro.

In der Greifstraße im Stadtteil Dotzheim verschafften sich Diebe auf unbekannte Art Zutritt zu einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses. In Abstellräumen öffneten die Täter gewaltsam die Kettenschlösser von insgesamt drei Rennrädern der Marke "Cube" im Gesamtwert von circa 4.000 Euro und flüchteten mit diesen.

Zwischen Freitag gegen 13 Uhr und Samstag um 14 Uhr entwendeten Diebe in der Straße "Weher Köppel" im Stadtteil Dotzheim ein E-Bike mitsamt Schloss im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro aus einer Tiefgarage.

Ein an einem Zaun in der Reiherstraße in Wiesbaden-Schierstein angeschlossenes E-Bike der Marke "Cube" entwendeten Diebe zwischen Freitag gegen 16 Uhr und Samstag um 15.10 Uhr. Das Pedelec hatte einen Wert von etwa 3.500 Euro.

In allen vorgenannten Fällen werden Zeuginnen und Zeugen gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

6. Sachbeschädigung an mehreren PKW,

Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Mainz-Kastel, Steinern Straße, Dienstag, 08.10.2024, 12 Uhr bis Samstag, 12.10.2024, 14.30 Uhr

(jh)In den letzten Tagen wurden in den Wiesbadener Stadtteilen Mainz-Kastel und Mainz-Kostheim insgesamt fünf PKW der Marken, Opel, Volvo, Renault und Toyota beschädigt. Zwischen Dienstag und Samstag zerkratzten Unbekannte fünf Fahrzeuge im Bereich der Steiner Straße und verursachten dadurch hohe Sachschäden. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf rund 9.500 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet erneut darum, ähnlich gelagerte Sachverhalte zeitnah der Polizei mitzuteilen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell