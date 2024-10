Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Auto entwendet +++ Diebstahl eines E-Scooters +++ Diebe erbeuten Tabakwaren +++ Bargeld aus PKW gestohlen +++ Sachbeschädigungen an PKW +++ Einbruch in Keller

Wiesbaden (ots)

1. Auto entwendet,

Wiesbaden, Walkmühlstraße, Montag, 07.10.2024 bis Dienstag, 08.10.2024

(jh)Fahrzeugdiebe entwendeten in Wiesbaden zwischen Montag und Dienstag einen PKW. Der graue Peugeot, an welchem zuletzt die Kennzeichen "WI-PT 34" angebracht waren, parkte seit Montag im Bereich der Walkmühlstraße auf einem Privatparkplatz. Am Dienstag stellte der Besitzer fest, dass sein Auto entwendet wurde. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 40.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Diebstahl eines E-Scooters,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Samstag, 05.10.2024, 21 Uhr bis Sonntag, 06.10.2024, 10 Uhr

(jh)Auf einen E-Scooter hatten es Diebe am vergangenen Wochenende in Wiesbaden abgesehen. Das Fahrzeug der Marke Xiaomi stand seit Samstag gegen 21 Uhr mit einem Schloss gesichert im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Dotzheimer Straße. Die Zeit bis zum nächsten Morgen gegen 10 Uhr nutzten Unbekannte, um das Gefährt zu entwenden. Der Schaden beläuft sich auf circa 510 Euro.

Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

3. Diebe erbeuten Tabakwaren,

Wiesbaden-Dotzheim, Schönbergstraße, Freitag, 20.09.2024, 13 Uhr bis Dienstag, 08.10.2024, 8 Uhr

(jh)Diebe erbeuteten in den vergangenen Wochen in Wiesbaden Tabakwaren und E-Zigaretten. In einem Lagerraum eines Unternehmens in der Schönbergstraße im Wiesbadener Stadtteil Dotzheim lagerten seit Freitag, dem 20.09.2024, Tabakwaren sowie E-Zigaretten und Zubehör. Am Dienstag mussten Mitarbeiter der Firma gegen 8 Uhr das Abhandenkommen der Produkte feststellen. Der Wert der entwendeten Waren beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Das 3. Polizeirevier in Wiesbaden bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2340

4. Bargeld aus PKW gestohlen,

Wiesbaden-Bierstadt, Leibnizstraße, Mittwoch, 09.10.2024. 21.50 Uhr bis 22.30 Uhr

(jh)Unbekannte haben am Mittwoch in Wiesbaden eine hohe Bargeldsumme aus einem PKW entwendet. Zwischen 21.50 Uhr und 22.30 Uhr nutzten Diebe am Mittwoch die Tatsache aus, dass ein Mercedes nicht verschlossen war. Das Fahrzeug parkte in der Leibnizstraße im Wiesbadener Stadtteil Bierstadt. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter eine Tasche, in welcher sich Bargeld in vierstelliger Höhe befand. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

5. Sachbeschädigungen an PKW,

Wiesbaden, Martinstraße, Bahnhofstraße, Herrenbergstraße, Taunusstraße, Steinern Straße, Festgestellt am 09.10.2024

(jh)Unbekannte beschädigten in den vergangenen Tagen mehrere Autos in Wiesbaden.

In der Martinstraße wurde zwischen Dienstag, 18.15 Uhr und Mittwoch, 11.30 Uhr ein schwarzer Fiat 500L zerkratzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

In einem Parkhaus in der Bahnhofstraße wurde am Dienstag zwischen 8 Uhr und 18.30 Uhr ein schwarzer Mercedes des Modells "204 x" Ziel von Vandalismus. Auch hier verursachten die Täter durch Kratzer mit einem unbekannten Gegenstand an dem Fahrzeug einen Schaden von etwa 500 Euro.

Seit etwa 8 Uhr parkte am Dienstag ein schwarzer Opel Mokka in der Taunusstraße. Als der Besitzer gegen 18 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass dieses zerkratzt worden war. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

In den vorstehenden Fällen nimmt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Zwischen Montag gegen 21.15 Uhr und Dienstag um 14 Uhr fügten Unbekannte einem schwarzen Hyundai in der Herrenbergstraße im Wiesbadener Stadtteil Frauenstein Kratzer zu. Der Schaden beläuft sich hier auf circa 3.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen in diesem Fall werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

Auch der Besitzer eines VW Golf musste in Mainz-Kostheim feststellen, dass sein Auto beschädigt worden war. Zwischen Dienstag gegen 23 Uhr und Mittwoch um 9 Uhr stand das Fahrzeug im Bereich der Steinern Straße. Durch Kratzer entstand hier ein geschätzter Schaden in Höhe von 1.000 Euro.

Das 2. Polizeirevier in Wiesbaden bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2240.

6. Einbruch in Keller,

Wiesbaden-Schierstein, Bert-Brecht-Straße Dienstag, 08.10.2024, 21.30 Uhr bis Mittwoch, 09.10.2024, 7.45 Uhr

(jh)Unter anderem Waschmittel erbeuteten Einbrecher im Wiesbadener Stadtteil Schierstein. Zwischen Dienstag, 21.30 Uhr und Mittwoch, 7.45 Uhr begaben sich Einbrecher in die Waschküche eines Mehrfamilienhauses und entwendeten dort Waschmittel. Im Anschluss begaben sich die Täter zu den Kellerabteilen. Dort hebelten sie ein Kellerabteil auf und durchsuchten ein weiteres, aus welchem sie Lebens- und ebenfalls Waschmittel mitnahmen, bevor sie die Flucht antraten. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände beträgt etwa 250 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell