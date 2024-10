POL-WI: Wohnungseinbruch +++ Einbruch in Klarenthal +++ Einbruch in Kiosk +++ Diebstahl von Fahrzeugspiegeln +++ Diebstahl aus Geldbörse +++ Sachbeschädigung an PKW +++ Unfall mit Linienbus

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden (ots)

1. Wohnungseinbruch,

Wiesbaden, Walkmühlstraße, Montag, 07.10.2024, 13.30 Uhr bis 13.45 Uhr

(jh)Einbrecher brachen am Montag in Wiesbaden in ein Haus ein und machten Beute. Die Täter nutzten die kurze Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Walkmühlstraße zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr aus und verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Die Unbekannten durchsuchten anschließend die Wohnräume, bevor sie unter anderem mit Elektronikartikeln flüchteten. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Ersten Ermittlungen zufolge war ein Täter männlich, hatte eine schlanke Statur und einen dunkelhäutigen Phänotyp. Er war bekleidet mit einem blauen Hoodie mit Kapuze, einer blauen Regenjacke, Jeans, dunklen Schuhen, dunklen Handschuhen und trug einen dunklen Rucksack bei sich.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

2. Einbruch in Klarenthal,

Wiesbaden-Klarenthal, Hermann-Brill-Straße, Montag, 07.10.2024, 11.15 Uhr bis 16.20 Uhr

(jh)Unbekannte hatten es bei einem Einbruch im Wiesbadener Stadtteil Klarenthal am Montag unter anderem auf Ausweisdokumente abgesehen. Die Täter drückten die Tür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hermann-Brill-Straße gewaltsam auf und machten sich anschließend an die Durchsuchung der Räumlichkeiten. Dort entwendeten sie unter anderem mehrere Ausweisdokumente des Anwohners, bevor sie die Flucht antraten. Der Gesamtumfang des Diebesgutes ist bislang nicht abschließend geklärt. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Einbruch in Kiosk,

Wiesbaden, Mauergasse, Samstag, 05.10.2024, 19 Uhr bis Montag, 07.10.2024, 8.10 Uhr

(jh)Auf die Waren eines Kiosks hatten es in den vergangenen Tagen Täter in Wiesbaden abgesehen. Der Kiosk in der Mauergasse schloss am Samstag gegen 19 Uhr. Als die Mitarbeiter am Montag gegen 8.10 Uhr wieder öffneten, mussten sie feststellen, dass Unbekannte über das Wochenende unberechtigt in den Verkaufsraum eingedrungen waren und dort unter anderem Tabakwaren sowie Briefmarken im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro entwendet hatten.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen

4. Diebstahl von Fahrzeugspiegeln,

Wiesbaden, Sonnenberger Straße, Sonntag, 06.10.2024, 20 Uhr bis Montag, 07.10.2024, 15 Uhr

(jh)In Wiesbaden ist ein Bentley Ziel von Teiledieben geworden. Der PKW parkte seit dem 06.10.2024 gegen 20 Uhr im Bereich der Sonnenberger Straße. Am 07.10.2024 stellte der Besitzer gegen 15 Uhr fest, dass Unbekannte die beiden Außenspiegel des Fahrzeugs aus britischer Herstellung entwendet hatten. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt und bitte Zeuginnen und Zeugen, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

5. Diebstahl aus Geldbörse,

Wiesbaden-Biebrich, Äppelallee, Montag, 07.10.2024, 12.30 Uhr

(jh)Ein Dieb hat in Wiesbaden am Montag Bargeld aus einem Portemonnaie entwendet. Der Täter trat gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Äppelallee an das Auto eines 71-Jährigen heran. Den im Fahrzeug Sitzenden bat er darum, ihm Kleingeld zu wechseln. Diesen Moment nutzte der Unbekannte aus und entwendete unbemerkt Bargeld aus dem Portemonnaie des Mannes, welcher ihm gerade seinen vermeintlichen Wechselwunsch erfüllen wollte. Anschließend entfernte sich der Dieb in unbekannte Richtung. Der Täter wurde als circa 45 Jahre alt mit kräftiger Statur sowie sehr hellem Hautton beschrieben. Darüber hinaus habe er eine grünliche Kappe getragen.

Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

6. Sachbeschädigung an PKW,

Wiesbaden, Klarenthaler Straße, Freitag, 04.10.2024, 19 Uhr bis Montag, 07.10.2024, 8.20 Uhr

(jh)Unbekannte haben im Laufe des Wochenendes einen PKW in Wiesbaden beschädigt. Der Daimler parkte seit dem 04.10.2024 gegen 19 Uhr in der Klarenthaler Straße. Unbekannte zerstachen in der Zeit bis zum 07.10.2024 um 08.20 Uhr die beiden Hinterreifen des Fahrzeugs und verursachten dadurch einen Schaden in Höhe von rund 400 Euro.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

7. Unfall mit Linienbus,

Wiesbaden, Bierstadter Straße/Frankfurter Straße, Montag, 07.10.2024, 19.15 Uhr

(jh)Am Montagabend kam es in Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Linienbus. Der Bus befand sich auf seiner Route auf der Bierstadter Straße in Richtung Paulinenstraße. Ihm entgegen kam ein 19-Jähriger mit seinem VW Polo. Der Polo-Fahrer beabsichtigte von der Bierstadter Straße nach links in die Frankfurter Straße abzubiegen und missachtete dabei die Vorfahrt des Busses. Durch den Zusammenstoß wurden der Fahrer des VW sowie zwei Fahrgäste des Busses leicht verletzt. Letztere mussten in einem Krankhaus behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Dieser wird auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt. Der VW Polo war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

